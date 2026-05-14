ＷＤＢココ [東証Ｇ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比26.4％減の9.6億円になったが、27年3月期は前期比0.3％増の9.6億円とほぼ横ばい見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比9.0％増の3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の20.6％→25.2％に上昇した。 株探