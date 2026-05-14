日進工具 [東証Ｓ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.0％増の20.1億円に伸びた。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.5％増の6.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の19.7％→26.6％に大幅上昇した。 株探ニュース