ミクリード [東証Ｇ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比9.9％増の4億1000万円になり、27年3月期も前期比9.8％増の4億5000万円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を8.4円→8.5円(前の期は7.9円)に増額し、今期も前期比0.6円増の9.1円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績で