ファインシンター [東証Ｓ] が5月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比59.7％増の7.5億円に拡大し、27年3月期も前期比6.1％増の8億円に伸びる見通しとなった。3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は3.9億円の赤字(前年同期は7.3億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の7.3％→-2.4％に急悪化した。 株探ニュース