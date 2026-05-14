卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球）」が4月28日から5月10日にかけて行われ、女子では中国が決勝で日本をマッチカウント3－2で下し、7大会連続の金メダルを獲得した。日本の55年ぶり金メダルを阻んだ中、圧倒的な存在感を示したのが世界ランキング1位の孫穎莎。中国現地メディアもエースの脅威に言及している。 ■張本美＆橋本に敗戦もエースが奮起 6大会