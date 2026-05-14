米国のドナルド・トランプ大統領が乗る「エアフォースワン」が至近距離に来たにもかかわらず微動だにしなかった中国軍兵士が話題になっている。香港メディアの香港01が14日に報じた。トランプ大統領を乗せた「エアフォースワン」は13日に北京首都国際空港に着陸。現場では中国の韓正（ハン・ジョン）副主席らが出迎えた。しかし、メディアの注目はその場にいた中国人民解放軍の兵士に向けられた。撮影された映像では、「エアフォー