習近平国家主席は5月14日午前、北京市内の人民大会堂で、中国を公式訪問中のトランプ米大統領と会談しました。習主席はその際、「台湾問題は中米関係の中で最も重要な問題だ。うまく対処できれば、両国関係は全体的な安定を保つことができる。対処を誤れば、両国はぶつかり、ひいては対立し、中米関係全体を非常に危険な状況に追い込むことになる。『台湾独立』は台湾海峡の平和と相容れないものだ。台湾海峡の平和と安定を守るこ