◇東都大学野球2部春季リーグ第4週第3日専大8―3拓大（2026年5月14日上尾）専大が拓大に連勝して勝ち点を4とし、22年秋以来、7季ぶりとなる2部優勝を果たした。17年春を最後に遠ざかっていた1部昇格へ、6月23日から神宮で開催予定の入れ替え戦の切符を手にした。1―2と逆転を許した直後の5回にすぐさま反撃に出た。1死二塁から山本和輝（4年）が中前適時打を放って同点に追いつく。次の打者も失策で出塁すると、4番・和