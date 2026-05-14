お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が13日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演し、移動の航空機でのエピソードを明かした。番組にもゲスト出演したフリーアナウンサー古舘伊知郎から誘われ、飲みに行ったという山里。宴は盛り上がり、カラオケにも行ったことを明かした。明らかに寝不足だったが、翌日は長崎でのトークライブがあり、機内で睡眠を取るつもりだったという