ラグビー・リーグワンのプレーオフメディアカンファレンスが5月14日、都内で行われた。23日の準々決勝で開幕するプレーオフは、レギュラーシーズン（RS）6位以上のチームが進出。カンファレンスには各チームから選手1人が参加した。選手は、トーナメントのプレーオフで大切にしていること、必要なことをボードに書き込んだ。▼RS1位神戸・SO李承信「GoodtoGreater」デイブ・レニーHCから、シーズン終盤に向けてあ