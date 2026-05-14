今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で約1000人が参加して行われ、メンバーのRYUICHI（55）、SUGIZO（56）、INORAN（55）、J（55）もそろって参列し、心境を語った。「生前からバンドでもムードメーカー」だったという真矢さん。RYUICHIは「ちょっとお父さん的な存在」だとも語り、「音楽を真剣に向き合ってやってい