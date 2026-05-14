アメリカのベンチャーキャピタル大手、アンドリーセン・ホロウィッツの創業者が高市総理と面会し、今年夏に初めての海外拠点を日本に設立すると明らかにしました。高市総理「唯一の海外拠点を日本で開設してくださるということで、日本への投資拡大、それから起業家の育成に乗り出してくださるということは、高市内閣の成長戦略また安全保障戦略を進めていく上で、実に心強いパートナーを得たと思っております」アンドリーセン・ホ