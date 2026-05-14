経団連は１３日、政府が検討を進める働き方改革を巡り、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす「裁量労働制」の適用対象を広げるよう求める提言を発表した。柔軟な働き方を推進することで、企業の生産性向上を図るのが狙いだ。厚生労働省に近く提言書を提出する。裁量労働制の対象業務は、弁護士や証券アナリスト、デザイナーなどが行う「専門業務型」と経営戦略を立てる「企画業務型」に限られる。二つの業務型以