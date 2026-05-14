今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で約1000人が参加して行われ、妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）が初めて取材対応した。以下は石黒の一問一答。――今の気持ちは「3カ月経ちましたけど、少し落ち着いたけど、やっぱり生活の全てに真矢くんがいたので、寂しいなって感じる時はありますね」――改めて真矢