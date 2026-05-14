「大相撲夏場所・５日目」（１４日、両国国技館）脊髄損傷の大けがから十両に復帰した炎鵬（伊勢ケ浜）が、玉正鳳（片男波）を押し出しで破った。初日から５連勝は、２１年春場所以来５年ぶり。「（５連勝）あるんですか」と目を丸くして一瞬笑顔をのぞかせたが、すぐに「あまり気にせずに、明日から一日一日でまた頑張りたい」と気を引き締めた。引く相手に対してどんどん前進し、押し出した。最後は自分が前のめりに倒れる