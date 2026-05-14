Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月14日は、HDMI端子の向き変更とHDMI 2.1フルスペック対応を両立した、UGREEN（ユーグリーン）の「HDMI2.1 L型変換アダプタ」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN HDMI2.1 最新L型変換アダ