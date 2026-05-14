女優の白鳥玉季（１６）、スピードスケートの高木美帆（３１）が１４日、都内で行われた「『柳屋あんず油』Ｐｒｅｓｅｎｔｓ第９回『黒髪大賞』授与式」に出席した。同賞は、化粧品メーカー「柳屋本店」が「今、もっとも黒髪が似合う方」に向けて、その美しさを称えるもの。これまでに女優の川島海荷、高橋ひかるなどが受賞してきた。第９回となる今回は白鳥が大賞を受賞。黄色いドレスに身を包んで登場すると「あんず油の