大相撲夏場所５日目、十両炎鵬（３１＝宮城野）が十両玉松鳳（３３＝片男波）を力強く押し出して勝ちっ放しの５連勝。３年ぶりに復帰した十両の序盤を無傷で乗り切った。取組後は「ガムシャラでしたね。しっかり体がついていきました。相手の足が出ているのが見えたので?勝ったな?という感覚があった。下がるのが一番よくない。攻める気持ちでいきました」と快勝を振り返った。十両で初日から５連勝は２０２１年３月場所で６