【モデルプレス＝2026/05/14】元TOKIOの松岡昌宏が2026年5月14日、本多劇場で行われた舞台「はがきの王様」取材会に、共演の黒谷友香、渡部秀、松田好花、渡辺裕太、お笑いコンビ・かもめんたるの槙尾ユウスケ、栗原萌実、高乃麗、ピエール瀧とともに出席。共演者から座長ぶりを称賛される場面があった。【写真】元TOKIOメンバーの座長ぶり称賛した人気俳優「素敵な背中を見せてくださった」◆松岡昌宏、座長ぶり明かされる本作は