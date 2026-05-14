【モデルプレス＝2026/05/14】タレントのpecoが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「真似したいおかずがいっぱい」肉巻き・アレンジ卵焼きなど詰まった息子弁当◆peco、実家から届いた冷凍おかず入り弁当披露pecoは「Today’s lunch for my son」と添え、息子のために作った弁当の写真を投稿。「実家で使って冷凍して 送ってくれていた アスパラとにんじんの肉巻き