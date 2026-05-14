【モデルプレス＝2026/05/14】韓国ボーイズグループ・EVNNE（イブン）の公式TikTokが12日、更新。日本人メンバー・ケイタ（KEITA）が、9日に千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」 にて共演したH//PE Princess（ハイププリンセス）のリノ、同イベントでEVNNEのバックダンサーを務めたレナとの動画を公開し、3兄妹の共演に注目が集まっている。【写真】K-POPグループ日本人メンバー、実妹と