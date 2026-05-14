子猫と先住猫が初めて顔を合わせた日。体をグッと引いて警戒する子猫に対して、先住猫が取った行動とは…？ 2匹の微笑ましい初対面の様子を収めたリール動画は20.6万再生を突破し、「早く仲良しさんになれるといいね」「癒される」といった声が上がっています。 【動画：警戒心MAXの『新入り子猫』に……先住猫が見せた『優しい対応』が尊すぎる】 はじめての対面、興味津々のちくわくん Instagramアカウント『_itaw