今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とあるお留守番中の猫ちゃん。投稿主さんが見守りカメラで様子を確認していたところ、猫ちゃんはあることをし始めたのだとか。その内容とは…。投稿はThreadsにて、8.1万回以上表示。いいね数は7000件を超えていました。 【動画：『見守りカメラ』を覗いてみると…『留守番中の猫』がしていた『まさかの行動』】 見守りカメラを覗いてみると… 今回、Threadsに投稿したのは「猫ま