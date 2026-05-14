猫が命を落としかねない『超危険な場所』4選 室内は安全と思われがちですが、猫にとっては思わぬ事故が起きやすい場所もあります。普段からいる場所ほど、油断で危険が生じやすくなります。まずは、注意したい代表的な場所を確認しておきましょう。 1.キッチン まず挙げられるのは、コンロやシンクなどがあるキッチン。キッチンは猫にとって非常に危険が多い場所。調理中のコンロはもちろん、熱い鍋やフライパン