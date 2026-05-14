磐越道で高校生21人が死傷した事故で、マイクロバスを運転していた若山哲夫容疑者は、それまで直近の2か月間に6、7回も事故を起こしていた。そんな危険なドライバーがなぜ免許証を取り上げられず、運転を続けられたのか、2026年5月13日放送の「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）はリポートした。即座に停止するのは難しい若山容疑者は4月末に自分の車で事故を起こし、その2日後に今度は修理業者の代車で衝突事故、さらに4日後にも事故を起