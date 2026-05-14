STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。大食いぶりを披露した。 【写真】お団子ヘアのカジュアルな姿もキュートです 「オムライスのみを食べる予定だったのに」と書き出し、「パンケーキまでぺろりと、、」と投稿。お団子ヘアにカジュアルなパーカ姿で、ボリュームたっぷりのオムライスを前に笑みを浮かべる写真や、普通サイズにミニサイズが1個がついてい