1946年に発生した昭和南海地震から2026年で80年の節目を迎えました。当時、被災した人から防災について学ぶ勉強会が13日、香川大学で開かれました。 （香川大学が公開した証言動画）「ものすごい縦振動がしてガタガタと窓などが揺れ、『地震だ』という声が聞こえて外へ（避難した）」 昭和南海地震を経験した人の証言から教訓を学び、「防災・減災」につなげようと香川大学などが企画しました。自治体の関係者や地域の防