北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。これまでも数々のドラマが生まれてきた運命の１日。８大会連続８度目のＷ杯出場となる日本代表のメンバー２６人が決定する。＊＊＊▼９８年フランス大会岡田武史監督による「外れるのは【カズ】、三浦カズ」というフレーズは後世に語り継がれるものとなったが、正式には「外れるのは市川、カズ、三浦カズ、それから北澤。３選