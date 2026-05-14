◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」北海道版の連載で日本ハム・宮西尚生投手（４０）のコラムの窓口となっている。月に１度の打ち合わせは熱いやり取りが続く。中でも昨年１２月には、プロ１９年目の神髄を感じることができた。昨季、岩瀬仁紀、金田正一、米田哲也に次ぐ史上４人目の９００登板を果たした鉄腕はオフのメニューを一新した。重視していたランニングの量を減らし、ヒートトレーニングと呼ばれる柔軟性と心肺機