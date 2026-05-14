◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西十両１２枚目・玉正鳳（片男波）を押し出して、初日から５連勝とした。「がむしゃらで、あまり相撲を覚えていない。相手の足が出ていたのは見えていたので、勝ったという感じはあった」と振り返った。無傷の５連勝は、初日から６連勝した２１年春場所以来、５年ぶり。「まさかですよ。一日一番力を出し切れているということなので」と笑