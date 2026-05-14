「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」と「サンリオピューロランド」を運営する「サンリオエンターテイメント」サンリオエンターテイメントは、福岡ソフトバンクホークスがみずほPayPayドーム福岡にて実施した「ピンクフルデー2026」に協賛。2026年5月8日に実施された試合の始球式に「ハローキティ」が登場したほか、限定ユニフォームも配布されました☆ サンリオ「ピンクフルデー2026」レポート 開催