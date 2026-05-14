◇大相撲夏場所５日目（１４日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が西６枚目・明生（立浪）をはたき込んで２勝３敗とした。立ち合いから圧力をかけて、すぐに右手で明生の首根っこを押さえてはたき込んだ。土俵際は神経がマヒしている右足だけで残し２勝目を挙げた。「前に出る意識が強かったですね。その結果だと思います。しっかり準備して土俵に上がれています」と手応えを口にした。ルーチンを変えないの