【新華社北京5月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日、国賓として訪中したトランプ米大統領との会談で、同行した米企業家と北京の人民大会堂で会見した。トランプ氏は、今回の訪問に米ビジネス界の優れた代表が同行しており、いずれも中国を尊重し重視していると述べた。その上で、対中協力の拡大を奨励しているとし、随行した企業家を習主席に一人ずつ紹介した。米企業家らは、中国市場を非常に重視して