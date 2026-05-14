サントリービバレッジ＆フードは、『サントリー黒烏龍茶OTPP』と横浜の名店・中華そば 高野のコラボレーションによる油そば屋「黒烏龍亭」を、29日から3日間限定で東京・渋谷サクラステージ404kitchenにオープンする。【写真】カオス盛も…変わり種のトッピングは250万通り同イベントでは、全24種類のトッピングを30秒間押し放題で選べる“無双食券機”を設置し、自分好みの「食券無双油そば」を楽しめる。行列が絶えない横浜