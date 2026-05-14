憲法改正をめぐり衆議院の憲法審査会では「緊急事態条項」のイメージ案について与野党が初めて討論を行いました。【映像】衆議院の憲法審査会の様子衆議院の法制局などが作成したイメージ案では大規模災害や武力攻撃などの緊急事態に議員の任期を延長できるなどとしています。中道・国重筆頭幹事「イメージ案によってさまざまな課題、論点の所在とその具体的な内容が改めて浮き彫りになりました。あとは決めるだけだといった現