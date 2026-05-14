国に無登録で海外の金融商品への出資を勧誘し、契約のサポートをしたとして男女6人が逮捕されました。これまでにおよそ870億円を集めたとみられています。【映像】連行される男女6人らの様子大坂陽司容疑者（50）ら6人は2018年から5年の間、国に登録をしていないにもかかわらず出資者14人に対し海外の法人が手がける事業への出資を勧誘するなどした疑いがもたれています。警視庁によりますと、大坂容疑者らは投資セミナーな