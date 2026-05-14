画面にキャラクターが登場し、見ている人と生成AIを活用して対話ができるテレビが発表されました。【映像】「対話型テレビ」を体験する様子シャープの新たな液晶テレビでは画面に登場するキャラクターと雑談でき、その対話を通じて観たいコンテンツを検索したりできます。業界初の機能だとしています。また、テレビの前で「寝落ち」したときに自動で電源がオフになる機能なども搭載されました。自動車のレーダーに使われてい