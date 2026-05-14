気象台は、午後3時54分に、大雨警報（浸水害）を藤沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・藤沢市に発表 14日15:54時点東部では、14日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■藤沢市□大雨警報【発表】・浸水14日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量50mm