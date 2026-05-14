自転車の交通ルール違反に「青切符」が導入され1か月が経過しましたが、全国の自転車の指導取り締まり状況が14日、発表されました。新潟県では4月、合わせて11件の違反取り締まりがあったことがわかりました。県警によりますと、県内で4月に「青切符」による取り締まりでもっとも多かったのは、「携帯電話のながら運転」で10件、次いで「一時不停止」1件の合わせて11件です。県内で違反者が多かったのは新潟市で、違反者の年