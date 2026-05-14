TVerは、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」に「チャンネル」機能を追加した。第1弾として「日テレ NEWS NNN」を開設した。 新機能の「チャンネル」では、特定テーマのコンテンツがまとめて配信される。「チャンネル」リリースの第1弾として、日本テレビ系列の全国30局と連携し、新たなチャンネル「日テレ NEWS NNN」を開設した。 日テレ NEWS NNNでは、政治や経済、