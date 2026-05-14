インターネットイニシアティブは、「IIJmioひかり・10ギガ プラン変更工事費無料キャンペーン」を開始した。終了日は未定。 「IIJmioひかり・1ギガ」のユーザーが「IIJmioひかり・10ギガ」にプラン変更する場合、プラン変更工事費（2万8600円）が無料となる。プラン変更の申し込みには別途契約変更手数料2200円がかかる。 同一設置場所住所におけるプラン変更であり、申し込みから6カ月目