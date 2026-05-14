フリーアナウンサーの高橋真麻が13日に自身のアメブロを更新。声帯の手術後の経過について報告した。この日、高橋は「声帯の手術後、病院に行きまして」と切り出し「まだ声はかすれていますが、動いていなかった右の声帯が動いていて、安心しました」と安堵した様子で報告。「これからもリハビリを頑張りたいと思います」と前向きにコメントした。続けて「原因不明で動いていなかった声帯が手術で動くようになるなんて医学の進歩と