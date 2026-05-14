元日向坂４６の松田好花が１４日、東京・下北沢の本多劇場で舞台「はがきの王様」（松岡昌宏主演、２４日まで）の初日を迎え、公演前に取材会と公開ゲネプロを行った。深夜ラジオにのめり込む“ハガキ職人”だった男（松岡）が、大人になって熱情の日々を取り戻す人間ドラマ。高校生役を演じる松田は「方言や言葉遣いにも注目して見ていただけたらと思う。舞台は７年ぶりになるんですが、歴史ある本多劇場で、そして大好きなラ