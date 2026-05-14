◆パ・リーグ楽天３―０オリックス（１４日・楽天モバイル）オリックスが今季７度目の完封負けを喫した。直近４試合では、３度目のシャットアウト負けとなった。先発の２１３センチ右腕・ジェリーは初回、無死一、三塁から辰己に先制の左犠飛を献上。３回は１死二、三塁から太田に中前２点打を運ばれた。いずれも来日ワーストの３回８安打３失点で降板。試合前時点では全５試合でクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上、自責