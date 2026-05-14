◆パ・リーグ楽天３―０オリックス（１４日・楽天モバイル最強）楽天がオリックスに勝利し、連敗を「５」で止めた。序盤から主導権を握った。初回に無死一、三塁でジェリーから辰己の左犠飛で先制。３回は１死二、三塁から太田が中前へ２点適時打を放って、リードを広げた。投げては先発のウレーニャが好投。１５０キロを超えるツーシームを軸にゴロアウトを量産した。３回は２四球で２死一、二塁のピンチを背負ったが、西