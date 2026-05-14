◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）新幕下の東３９枚目・龍葉山（時津風）が東４０枚目・光星竜（音羽山）を突き落とし、無傷の３連勝とした。立ち合いは相手がいずれもつっかける形となり、３度の不成立。４度目で立ったが、突っ張りの連打で後退するなど、激しい攻めを受けて土俵際に追い込まれた。だが「相手の圧力は分かっていたので落ち着いていた」と右に逃れ、逆転の突き落としを決めた。先場所は三段目