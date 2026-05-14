俳優のファーストサマーウイカ（35）が14日までに自身のインスタグラムを更新。「師匠」との2ショットを公開した。「師匠とハンバーガー」と書き出したウイカ。師匠と慕う「野性爆弾」くっきー！との2ショットをアップした。「めっちゃ美味しい」とコメント。「ポテトが私の好きなやつ！エスプレッソトニックが超美味しかった！」と振り返った。ファンからは「ういかさんかわいい」「ファッションのセンス、抜群だね」「仲