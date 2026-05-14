◆男子ゴルフツアー関西オープン第１日（１４日、大阪・茨木ＣＣ東Ｃ＝６７３４ヤード、パー７０）国内男子ツアー３０勝で永久シード保持者の倉本昌弘（フリー）がレギュラーツアーで１４年ぶりとなるイーグルを奪い、ツアー歴代２位の年長記録（７０歳２４７日）を達成した。後半の１３番パー５（５２５ヤード）。残り２４２ヤードから４ウッドで放った第２打はグリーン左カラーにつけ、約６ヤードのアプローチが直接カッ