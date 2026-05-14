お笑いコンビ、平成ノブシコブシの吉村崇（45）が14日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。熊による人身被害について私見を述べた。番組では、25年度の熊の出没件数が集計を始めた09年度以降最多となったとする話題を紹介。吉村は札幌市の出身で、玉川氏が「熊っていうとヒグマ、北海道ですけど。まさか遭遇したことはないですよね」と質問すると、吉村は「僕は遭遇したことはないですけど、市内には