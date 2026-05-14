岡山市の中国電力ネットワークの変電所で昨年3月、作業手順を誤って変圧器の爆発を起こし、3人に重軽傷を負わせたとして、岡山県警は14日、業務上過失傷害容疑で現場責任者ら2人を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。